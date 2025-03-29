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В Крыму спасли двух человек, которых унесло в море

Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин, которых в Сакском районе унесло на 300 метров от берега на байдарке в море.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

В район происшествия направили силы и средства ведомства. Они оперативно нашли туристов и эвакуировали их на берег. Помощь медиков им не понадобилась.

В спасательной операции участвовало 15 человек и 6 единиц техники.

Утром 28 марта в селе Зимино Раздольненского района произошло возгорание в частном жилом доме. Спасатели помогли выбраться мужчине из здания.

В Бахчисарайском районе мужчина и его дочь заблудились в районе горы Бойко и не смогли спуститься своими силами. На помощь пришли сотрудники МЧС.