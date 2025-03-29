В Крыму спасли двух человек, которых унесло в море

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
В район происшествия направили силы и средства ведомства. Они оперативно нашли туристов и эвакуировали их на берег. Помощь медиков им не понадобилась.
В спасательной операции участвовало 15 человек и 6 единиц техники.
Утром 28 марта в селе Зимино Раздольненского района произошло возгорание в частном жилом доме. Спасатели помогли выбраться мужчине из здания.
В Бахчисарайском районе мужчина и его дочь заблудились в районе горы Бойко и не смогли спуститься своими силами. На помощь пришли сотрудники МЧС.