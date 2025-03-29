Самолет аварийно приземлился на трассу в Вологодской области

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, аварийно сел в Иркутске. Командир авиалайнера запросил посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.