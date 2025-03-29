Названа причина пожара на мусорном полигоне под Самарой, где ищут тела Тарховых

В Самарской области объяснили, почему произошел пожар на мусорном полигоне «Преображенка», где ищут останки убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.
«28 марта из-за смены погодных условий произошел выброс свалочного газа. Это привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м. Огонь не распространился за пределы карты», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что возрастающее выделение газа характерно для этого сезона в связи с увеличением температуры, повышенной влажностью и содержанием кислорода между слоями отходов и грунта. На полигоне нет системы отвода газа.
Напомним, сообщение о пожаре поступило 28 марта в 18:45. Там горели бытовые отходы на площади 900 кв.м. Пожар удалось локализовать в 20:30. На месте ЧП побывал глава Волжского района Александр Шарков. После ликвидации возгорания специалисты замеряют атмосферный воздух.