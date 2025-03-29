Армия Израиля начала новую наземную операцию в районе Рафаха

«В рамках операции войска ликвидировали террористическую инфраструктуру ХАМАС», — заявили там.
Армия и силы безопасности продолжают наносить авиаудары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) по всему сектору Газа.
18 марта Израиль возобновил авиаудары по территории сектора Газа. На следующий день ЦАХАЛ объявила, что войска начали «целенаправленные наземные операции» в центральной и южной части Газы с целью расширения зоны безопасности и частичного разграничения северной и южной частей сектора.
Израильские военные восстановили контроль над центральной частью коридора Нецарим, делящего сектор на две части. Позднее армия сообщила о наземной операции в районе Шабура в Рафахе.
Материал дополняется