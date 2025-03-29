В Чехии погиб участник мотокросса

ПРАГА, 29 марта. /ТАСС/. Мотоциклист погиб во время мотокросса у села Банатки у города Литомышль в восточной части Чехии. Об этом сообщила пресс-секретарь службы спасателей республики Алена Кисиала, слова которой привело информационное агентство? TK.
«Во время мотокросса, проходившего у села Банатки у Литомышля, погиб один из участников соревнований», — отметила она.
В мотокроссе участвовали 139 спортсменов. Погибший родился в 1960 году и был, как следует из сообщения, одним из наиболее опытных участников соревнований.