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В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед

В Вологодской области три рыбака провалились под лед и утонули, один выжил.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ.

Трагедия произошла в субботу в Череповецком районе.

«Двадцать девятого марта около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение мужчины о том, что компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился, и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, которому оказана медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, ведется поиск тел утонувших», — говорится в сообщении.

Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели рыбаков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.