В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед

«Двадцать девятого марта около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение мужчины о том, что компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился, и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, которому оказана медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, ведется поиск тел утонувших», — говорится в сообщении.