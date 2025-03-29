В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ.
Трагедия произошла в субботу в Череповецком районе.
«Двадцать девятого марта около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение мужчины о том, что компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился, и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, которому оказана медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, ведется поиск тел утонувших», — говорится в сообщении.
Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели рыбаков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.