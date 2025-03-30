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В Петербурге при пожаре пострадал ребенок

Из здания эвакуировали 15 человек.

В Петербурге вечером 29 марта при пожаре пострадал ребенок. Об этом сообщает МЧС.

В 20.14, экстренные службы получили информацию о возгорании в Красносельском районе по адресу улица Авангардная, дом 31. В квартире огонь охватил предметы интерьера на площади 12 квадратных метров.

Из зоны риска были эвакуированы 15 жильцов, среди которых пятеро несовершеннолетних. В 20.44 пожарные полностью потушили пламя. В результате инцидента пострадал ребенок, которого доставили в больницу.

Для тушения пожара были задействованы три единицы техники. А непосредственно с огнем боролись 15 сотрудников МЧС.