В Черном море спасли двух человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
«Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники.
Спасатели призвали отдыхающих при сильном ветре отказаться от выхода в море.