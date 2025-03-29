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В Черном море спасли двух человек

В Черном море у берегов Крыма спасли двух человек на байдарке.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

«Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники.

Спасатели призвали отдыхающих при сильном ветре отказаться от выхода в море.