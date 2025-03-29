Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде

В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших — двое детей.