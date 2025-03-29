Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — сообщили в генконсульстве, отметив, что этот процесс займет определенное время в соответствии с процедурами.
Генконсульство добавило, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших — двое детей.
В больницах Хургады в настоящее время находятся двое российских туристов, всех остальных пострадавших уже выписали.
Генконсул Виктор Воропаев сообщал РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно.
Египетские власти ведут расследование. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.