Новые дроны ВСУ зафиксировали на всей линии фронта

«Информация по новым FPV-дронам, которые используются ВСУ. Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — приводит слова Киселева ТАСС. Он отмечает что внутри дронов установлен заряд пластида весом 90 граммов с датчиком замедления до 72 часов. Эксперт предупреждает, что сбитые дроны нельзя поднимать и переносить, их нужно уничтожить на месте.