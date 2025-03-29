Выстрелил, а потом признался: В Подмосковье злоумышленник застрелил предпринимателя около магазина

После случившегося стрелявший сам обратился в полицию и рассказал о произошедшем. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники следственных органов. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и мотивов преступления.