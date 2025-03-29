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Выстрелил, а потом признался: В Подмосковье злоумышленник застрелил предпринимателя около магазина

СК: Мужчину задержали по подозрению в убийстве предпринимателя.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье мужчина застрелил предпринимателя и решил самостоятельно сдаться правоохранительным органам. Об этом сообщила на старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошёл 29 марта в посёлке Мисайлово, рядом с придорожным магазином. 47-летний мужчина, находившийся на месте преступления, выстрелил в предпринимателя, который приехал с ним встретиться. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

После случившегося стрелявший сам обратился в полицию и рассказал о произошедшем. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники следственных органов. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и мотивов преступления.

Ранее сообщалось о случае, когда бывший бизнес-партнёр убил женщину и разгромил магазин из-за долгов, а её муж получил ранения. По предварительным данным, причиной инцидента стала месть со стороны экс-коллеги.