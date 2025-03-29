В Хургаде начали репатриацию тел россиян, погибших в затонувшем батискафе

Напомним, трагедия произошла 27 марта, когда прогулочный батискаф «Синбад» затонул у берегов Хургады. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе матери и двух детей из России. Еще 27 туристов получили травмы. Члены экипажа за несколько минут до катастрофы признались, что не умеют плавать. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и столкнулся с рифом. Всего на борту находились 45 человек.