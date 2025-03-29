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На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома

Уточняется, что родители девочки находились в гостях у хозяев дома.

Источник: Аргументы и факты

На севере Москвы, в районе Новосходненского шоссе, произошла трагедия — в водоеме возле частного домовладения утонула пятилетняя девочка.

По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел в момент, когда родители ребенка находились в гостях у хозяев дома. Девочка осталась без присмотра на короткое время, упала в воду и не смогла выбраться.

Головинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также проведение и результаты процессуальной проверки.

Ранее в лесном массиве СНТ «Ручеёк» в Тверской области обнаружили тело девочки из деревни Рязаново, которая пропала 21 марта.