На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома

На севере Москвы, в районе Новосходненского шоссе, произошла трагедия — в водоеме возле частного домовладения утонула пятилетняя девочка.
По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел в момент, когда родители ребенка находились в гостях у хозяев дома. Девочка осталась без присмотра на короткое время, упала в воду и не смогла выбраться.
Головинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также проведение и результаты процессуальной проверки.
Ранее в лесном массиве СНТ «Ручеёк» в Тверской области обнаружили тело девочки из деревни Рязаново, которая пропала 21 марта.