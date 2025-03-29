Стали известны подробности о состоянии искалеченной украинской модели Ковальчук

В полиции Дубая ранее заявили, что модель сама виновна в получении травм в результате падения.
Искалеченная после посещения вечеринки у шейха в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после операции и в случае позитивного эффекта от лечения сможет вскоре снова начать говорить. Об этом сообщила ее подруга.
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«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавная операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели в интервью aif.ru. Однако, как подчеркивает собеседница издания, непонятно, сможет ли Ковальчук рассказать о виновных в нанесении ей травм.
Украинская модель пропала 9 марта после вечеринке у шейха в Дубае. Позже ее нашли с множественными переломами на обочине у дороги. В местной полиции заявили, что девушка упала с высоты по своей вине. Что же на самом деле произошло с Марией Ковальчук, и кто мог совершить покушение на ее жизнь — в материале URA.RU.