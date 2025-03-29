Стали известны подробности о состоянии искалеченной украинской модели Ковальчук

Украинская модель пропала 9 марта после вечеринке у шейха в Дубае. Позже ее нашли с множественными переломами на обочине у дороги. В местной полиции заявили, что девушка упала с высоты по своей вине. Что же на самом деле произошло с Марией Ковальчук, и кто мог совершить покушение на ее жизнь — в материале URA.RU.