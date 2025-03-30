Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей

Ранее в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии сообщала, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Всего в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ отправятся 66 спасателей спецотряда МЧС, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. В субботу вечером военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии со спасателями на борту вылетел с аэродрома «Мачулищи» в Новосибирск, где произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее предстоит перелет непосредственно в столицу Мьянмы.
«Мы отправляем первую часть отряда — 33 человека, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимую экипировку и оборудование для оказания помощи людям, которые попали в беду. В ближайшее время будет отправлена вторая группа отряда. И третий этап — это отправка гуманитарной помощи», — приводит пресс-служба МЧС слова Синявского в Telegram-канале министерства.
Министр подчеркнул, что отряд готов выполнять задачи по поиску и спасению людей, имеет практический опыт работы в условиях землетрясения в Турции в 2023 году. Руководитель ведомства обратил особое внимание на то, что будет организовано взаимодействие с участниками международного чрезвычайного гуманитарного реагирования.
В эфире телеканала «Беларусь 1» Синявский рассказал, что по прибытии белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам по поиску и спасению. Под эгидой международной консультативной группы ООН по поиску и спасению будет функционировать координационный штаб, который определит участки местности и работы, которые будут выполнять белорусские спасатели. В эфире телеканала прозвучала информация, что вторая группа белорусских спасателей прибудет в Мьянму в начале следующей недели, ориентировочно, в понедельник или во вторник.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.