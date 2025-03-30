Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей

Ранее в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии сообщала, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Всего в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ отправятся 66 спасателей спецотряда МЧС, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. В субботу вечером военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии со спасателями на борту вылетел с аэродрома «Мачулищи» в Новосибирск, где произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее предстоит перелет непосредственно в столицу Мьянмы.