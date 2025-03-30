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Капитан затонувшего в Хургаде батискафа уверяет, что покинул его последним

Al-Masry al-Youm: Капитан батискафа, затонувшего у берегов Хургады, утверждает, что покинул его последним.

Источник: Комсомольская правда

Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», потерпевшего крушение возле египетского курорта Хургада, заявил, что покинул судно последним. Об этом сообщает местное издание Al-Masry al-Youm.

«Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость внутри него на тот момент была нулевой», — рассказал он.

Как утверждает адвокат капитана, тот неоднократно предупреждал начальство о необходимости технического обслуживания судна и дополнительного персонала в рейсах, но никаких мер принято не было.

Накануне прокуратура провинции Красное Море освободила капитана, взяв с него подписку о невыезде.

ЧП произошло 27 марта около 10:00 (11:00 мск). Батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и в считанные скрылся под водой. Точные причины инцидента пока устанавливаются. В результате трагедии погибли шестеро россиян, включая двух детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов.

Ранее KP.RU подробно рассказывал о трагедии батискафа «Синдбад» в Хургаде.