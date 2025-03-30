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В Британии указали Зеленскому его место после слов о Путине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность в своих высказываниях относительно российского лидера Владимира Путина. При этом политик может пожалеть о произнесенных словах впоследствии, напрасно надеясь, что конфликт может закончиться с уходом главы РФ. Об этом пишет британское издание Spectator.

Зеленского осадили за несдержанность в высказываниях.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность в своих высказываниях относительно российского лидера Владимира Путина. При этом политик может пожалеть о произнесенных словах впоследствии, напрасно надеясь, что конфликт может закончиться с уходом главы РФ. Об этом пишет британское издание Spectator.

«Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях. При этом он может пожалеть о своих словах об уходе Путина, поскольку его преемник вряд ли откажется от территорий, но может начать перезагрузку отношений с западными странами и заключить сделку, которая бросит Киев под автобус», — указал британский журнал.

Издание напомнило, что в интервью Eurovision News Зеленский заявил, что он младше Путина. Украинский президент сказал, что нужно делать ставки на него, поскольку «перспективы лучше».

Ранее Spectator отмечал, что Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поставил свое тщеславие и гордость выше интересов страны. Именно личные эмоции украинского политика спровоцировали глобальный конфликт.