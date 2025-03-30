В Британии указали Зеленскому его место после слов о Путине

«Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях. При этом он может пожалеть о своих словах об уходе Путина, поскольку его преемник вряд ли откажется от территорий, но может начать перезагрузку отношений с западными странами и заключить сделку, которая бросит Киев под автобус», — указал британский журнал.