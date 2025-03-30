Появились кадры разгрома украинской бригады имени Короля Данила

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что только за сутки 16 марта ВСУ потеряли на курском направлении более 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и пункт управления БПЛА. Общие потери ВСУ в Курской области составили более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 БМП, 285 БТР, 2200 боевых бронированных машин, 558 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, 26 ЗРК, 10 РЛС ПВО, 2442 автомобиля и 56 единиц инженерной техники.