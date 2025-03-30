Пушилин: Шесть человек получили ранения в результате обстрела ДНР

Кроме того, разрушены семь жилых домов в Горловке и повреждены два ключевых объекта инфраструктуры — школы-интерната и газопровода. По данным местных властей, ВСУ совершили около 10 атак с применением артиллерии и ударных беспилотников.
«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в телеграм-канале.
Ранее ВСУ, несмотря на решение РФ и США о 30-дневном перемирии, несколько раз наносили удары по энергообъектам, включая электросети и трансформаторы в Белгородской области. В Министерстве обороны России сообщили, что была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга.