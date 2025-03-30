Алаудинов доложил о подготовке армии РФ к рывку в Сумской области

«По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть… Ребята каждый на своем участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — рассказал Алаудинов ТАСС.