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Алаудинов доложил о подготовке армии РФ к рывку в Сумской области

Российские военные продвигаются на ряде участков фронта в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Армия РФ уверенно продвигается вперед на фронте, рассказал Алаудинов.

Российские военные продвигаются на ряде участков фронта в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть… Ребята каждый на своем участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — рассказал Алаудинов ТАСС.

О начале наступления в Сумской области Алаудинов рассказал в середине марта. Тогда генерал-лейтенант отметил, что подразделения Минобороны России ежедневно продвигались вперед, а часть из них закрепилась в данном регионе.