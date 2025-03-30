Сотни тысяч жителей Турции вышли на протесты в поддержку соперника Эрдогана

Люди вышли на массовые протесты после задержания мэра Стамбула.
Турецкая полиция опровергла заявление оппозиционной Народно-республиканской партии об участии миллионов граждан в субботнем митинге в Стамбуле. По сообщению правоохранителей, на улицы города вышли порядка 150 тысяч человек.
«В уличной акции в Стамбуле приняли участие 150 тысяч человек», — на данные турецкого управления полиции ссылается РИА Новости. Оппозиция настаивает на цифре в 2,2 млн человек. Местные СМИ пишут о 250−500 тысячах митингующих.
Массовые волнения в стране начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и отстранили от исполнения обязанностей. Городской глава считается главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в политической борьбе. За Имамоглу на праймериз проголосовали почти 15 миллионов человек. Ранее в турецком главке МВД заявили о свыше тысячи задержанных, передает «Национальная служба новостей».