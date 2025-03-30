Сотни тысяч жителей Турции вышли на протесты в поддержку соперника Эрдогана

Массовые волнения в стране начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и отстранили от исполнения обязанностей. Городской глава считается главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в политической борьбе. За Имамоглу на праймериз проголосовали почти 15 миллионов человек. Ранее в турецком главке МВД заявили о свыше тысячи задержанных, передает «Национальная служба новостей».