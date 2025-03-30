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Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заверил, что покинул его последним

Капитан батискафа «Синдбад», который затонул у берегов Египта, заявил, что оставался на борту до конца и покинул судно последним. Об этом сообщает египетский портал Al-Masry al-Youm.

Капитан судна заверил, что не оставлял его до последнего момента.

Капитан батискафа «Синдбад», который затонул у берегов Египта, заявил, что оставался на борту до конца и покинул судно последним. Об этом сообщает египетский портал Al-Masry al-Youm.

«Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри была потеряна», — цитирует сайт капитана батискафа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились последние кадры погибшей при трагедии в Хургаде жительницы Выборга.

По сведениям издания, мужчина неоднократно обращался к руководству с просьбами увеличить численность экипажа и провести технический осмотр батискафа. Однако, по его словам, никаких мер принято не было.

Как сообщало URA.RU ранее, началось возвращение тел граждан России, погибших из-за крушения батискафа в Хургаде. Дипломаты РФ занимаются процессом репатриации.

Происшествие случилось 27 марта. Прогулочный батискаф потерпел аварию у побережья Хургады, на борту были 45 россиян. Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей.