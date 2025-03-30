Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Masry Al Youm: капитан затонувшего батискафа покинул его последним

По его словам, вода просочилась в судно еще до того, как оно должно было отплыть от морской платформы.

Источник: Аргументы и факты

Капитан батискафа, затонувшего в Хургаде с российскими туристами на борту, заявил, что покинул судно последним.

Об этом сообщила египетская газета Al Masry Al Youm.

Во время допроса в прокуратуре провинции Красное море капитан пояснил, что покинул батискаф только после его затопления и полной утраты видимости внутри. Он также отметил, что вода начала проникать в судно еще до его отправления от морской платформы.

Адвокат капитана, Хусам Салем, сообщил, что его подзащитный неоднократно поднимал вопрос о необходимости увеличить численность экипажа и провести техническое обслуживание батискафа. Однако, по словам адвоката, компания-владелец проигнорировала эти запросы.

Ранее начался процесс возвращения тел российских граждан, которые погибли при аварии подводного аппарата в Хургаде.