Al Masry Al Youm: капитан затонувшего батискафа покинул его последним

Капитан батискафа, затонувшего в Хургаде с российскими туристами на борту, заявил, что покинул судно последним.
Об этом сообщила египетская газета Al Masry Al Youm.
Во время допроса в прокуратуре провинции Красное море капитан пояснил, что покинул батискаф только после его затопления и полной утраты видимости внутри. Он также отметил, что вода начала проникать в судно еще до его отправления от морской платформы.
Адвокат капитана, Хусам Салем, сообщил, что его подзащитный неоднократно поднимал вопрос о необходимости увеличить численность экипажа и провести техническое обслуживание батискафа. Однако, по словам адвоката, компания-владелец проигнорировала эти запросы.
Ранее начался процесс возвращения тел российских граждан, которые погибли при аварии подводного аппарата в Хургаде.