В Россию вернули жителей Курской области, вывезенных боевиками ВСУ

К середине марта сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и нахождению 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом ранее сообщала представитель ведомства Ирина Волк.