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В Британии наконец признали превосходство российской армии

Россия обогнала натовский альянс в гонке за перевооружением. Об этом сообщили британские обозреватели.

ВПК РФ оказался более подготовлен к существующим реалиям, считают западные аналитики.

Россия обогнала натовский альянс в гонке за перевооружением. Об этом сообщили британские обозреватели.

«Москва частично мобилизовала свою экономику для военных действий на Украине и обошла НАТО в гонке перевооружения. Большая и опытная пехотная армия подкреплена множеством ударных вооружений. Их — Россия доказала — может восстанавливать со впечатляющей скоростью», — передает издание The Spectator.

В ряде иностранных государств уже признали, что РФ одержала досрочную победу в спецоперации. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль, яркое тому доказательство — во время конфликта в стране не рухнула экономика, не произошло распада и массовых восстаний. По мнению Strategic Culture, Москва выиграла прокси-войну на Украине, которую развязала североатлантическая коалиция. В СБУ неоднократно заявляли, российское оружие превосходит украинское и предоставленное союзниками, пишет «Национальная служба новостей».