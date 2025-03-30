В ряде иностранных государств уже признали, что РФ одержала досрочную победу в спецоперации. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль, яркое тому доказательство — во время конфликта в стране не рухнула экономика, не произошло распада и массовых восстаний. По мнению Strategic Culture, Москва выиграла прокси-войну на Украине, которую развязала североатлантическая коалиция. В СБУ неоднократно заявляли, российское оружие превосходит украинское и предоставленное союзниками, пишет «Национальная служба новостей».