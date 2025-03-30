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На фронте сообщили о решительных действиях ВСУ под Курском

ВСУ начали переброску войск к селу Гуево в Суджанском районе и приграничные районы Курской области. Об этом сообщают в 22-м мотострелковом полку группировки войск «Север».

ВС РФ осведомлены о намерениях украинских бойцов.

ВСУ начали переброску войск к селу Гуево в Суджанском районе и приграничные районы Курской области. Об этом сообщают в 22-м мотострелковом полку группировки войск «Север».

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — процитировало РИА Новости военнослужащего группировки «Север».

Тем временем российские военные в Курской области успешно продвигаются к границе с Украиной. Большинство сил противника отступило после полной зачистки ВС РФ Суджи и других территорий в начале марта.

По информации Министерства обороны России, потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военных. Также в восьмимесячной битве украинские войска потеряли в этом регионе 55 танков.