В США самолет рухнул на жилой дом, среди пассажиров нет выживших. Видео

Легкомоторный самолет влетел в жилой дом, расположенный в одном из жилых районов штата Миннесота Бруклин-парке. Об этом сообщили местные телеканалы и опубликовали видео с места событий. Отмечается, что никто из находившихся на борту самолета не выжил. Жильцы дома при этом не пострадали.