В США самолет рухнул на жилой дом, среди пассажиров нет выживших. Видео

Самолет упал в американском штате Миннесота, приземлившись на дом в жилом районе Бруклин-парк.
Легкомоторный самолет влетел в жилой дом, расположенный в одном из жилых районов штата Миннесота Бруклин-парке. Об этом сообщили местные телеканалы и опубликовали видео с места событий. Отмечается, что никто из находившихся на борту самолета не выжил. Жильцы дома при этом не пострадали.
«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-самолет, врезался в дом в Бруклин-парке в субботу днем. Никто из пассажиров самолета не выжил, но официальные лица говорят, что жильцы дома в безопасности», — говорится в публикации местного телеканала Fox 9. Точное количество находившихся на борту не уточняется.