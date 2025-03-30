Легкомоторный самолёт упал на жилой дом и загорелся в штате Миннесота

Турбированный самолёт TBM 700 рухнул в густонаселённом районе. Пока нет точной информации о количестве людей на борту. Самолёт, включая пилота, может вмещать до шести человек.
Крушение легкомоторного самолёта в США. Видео © X / AZ_Intel.
Известно, что самолёт вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в округ Анока-Блейн рядом с Миннеаполисом. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств авиакатастрофы. Эксперты пытаются выяснить, было ли это намеренное пикирование на дом или техническая неисправность.
Ранее Life.ru рассказывал, как легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе под Вологдой. Инцидент произошёл в районе деревни Сосновка Вологодского района.