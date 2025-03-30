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В США самолет упал на жилой дом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9.

Источник: © РИА Новости

«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем», — говорится в публикации.

Никто из членов экипажа и пассажиров на борту не выжил, жильцы дома не пострадали. Общее число людей, находившихся на борту самолета, не называется.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), авиакатастрофа произошла в субботу около 12.20 по местному времени (20.20 мск).

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование.