В США самолет упал на жилой дом

«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем», — говорится в публикации.
Никто из членов экипажа и пассажиров на борту не выжил, жильцы дома не пострадали. Общее число людей, находившихся на борту самолета, не называется.
По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), авиакатастрофа произошла в субботу около 12.20 по местному времени (20.20 мск).
FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование.