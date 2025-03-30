Сийярто: в Венгрии от РФ узнали об атаке украинских БПЛА на «Турецкий поток»

Как сообщало URA.RU, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». В связи с этим Сийярто предупредил верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас, что Венгрия будет учитывать это при принятии решений о дальнейшей поставке помощи Киеву.