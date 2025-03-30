Более 10 бойцов группировки «Центр» получили госнаграды

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Командир дивизии Александр Нилов вручил государственные награды более чем 10 мотострелкам 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащим мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Медали личному составу вручил лично командир дивизии гвардии генерал-майор Александр Нилов. Знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали “За отвагу” и “За храбрость” II степени получили свыше 10 мотострелков», — говорится в сообщении.
Генерал-майор Нилов обратился к военнослужащим с речью: «Я горжусь тем, что нахожусь в одном строю вместе с вами. Вы доказали делом на поле боя, что вы достойны этих наград. Обязательно поздравьте от меня своих родителей, родных и близких, и передайте им слова благодарности».
Заместитель командира взвода гвардии младший сержант Рамиль Измайлов, награжденный Георгиевским крестом IV степени за освобождение села Ясеневое ДНР, начал свой боевой путь летом 2024 года рядовым. Он сказал, что освобождение Ясеневого было его самой трудной задачей.
Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Центр» с самого начала спецоперации. Личный состав соединения не раз проявлял себя на самых ответственных направлениях фронта, добиваясь успеха в освобождении таких населенных пунктов, как Авдеевка, Лисичанск и Селидово. На сегодняшний день бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии ведут бои за город Красноармейск, оттесняя врага все дальше на запад.