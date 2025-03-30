Более 10 бойцов группировки «Центр» получили госнаграды

Генерал-майор Нилов обратился к военнослужащим с речью: «Я горжусь тем, что нахожусь в одном строю вместе с вами. Вы доказали делом на поле боя, что вы достойны этих наград. Обязательно поздравьте от меня своих родителей, родных и близких, и передайте им слова благодарности».