33-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Чунском районе

29 марта около 14:00 на 143 километре автодороги «Тайшет — Чуна — Братск» произошла смертельная авария. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Toyota Yaris», следовавший в сторону Братска, выехал на встречную полосу и столкнулся с седельным тягачом «SCANIA». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— В результате ДТП мужчина за рулем иномарки скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал, — рассказывают в полиции.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.
Дорожные полицейские напоминают водителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Необходимо учитывать погодные условия, избегать опасных маневров и всегда быть внимательными на дороге.