33-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Чунском районе

29 марта около 14:00 на 143 километре автодороги «Тайшет — Чуна — Братск» произошла смертельная авария. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Toyota Yaris», следовавший в сторону Братска, выехал на встречную полосу и столкнулся с седельным тягачом «SCANIA». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.