В Омске снесли аварийный дом, в котором погиб мужчина

Мэрия Омска решила снести аварийный дом, в котором 28 марта погиб мужчина. 64-летний житель улицы Звездова решил нарубить дров и его завалило элементами строительной конструкции.
СУ СК России по Омской области сообщили, что открыто уголовное дело на пока еще не установленных сотрудников городской администрации. Их подозревают в халатности.
По данным ГТРК «Иртыш», от дома ничего не осталось. В данный момент территория снесенного дома огорожена строительной лентой. Дом был расселен в 2024 году.
Ранее мы писали, что проверку по факту гибели мужчины проведет прокуратура Омска.