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В Омске снесли аварийный дом, в котором погиб мужчина

Трагедия произошла в пятницу, 28 марта.
Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска решила снести аварийный дом, в котором 28 марта погиб мужчина. 64-летний житель улицы Звездова решил нарубить дров и его завалило элементами строительной конструкции.

СУ СК России по Омской области сообщили, что открыто уголовное дело на пока еще не установленных сотрудников городской администрации. Их подозревают в халатности.

По данным ГТРК «Иртыш», от дома ничего не осталось. В данный момент территория снесенного дома огорожена строительной лентой. Дом был расселен в 2024 году.

Ранее мы писали, что проверку по факту гибели мужчины проведет прокуратура Омска.