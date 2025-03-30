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В Миннесоте самолёт врезался в жилой дом, есть погибшие

Инцидент с участием бизнес-джета Socata TBM7 произошёл 29 марта в городе Бруклин-Парк.

Источник: Аргументы и факты

Несколько человек погибли в результате авиакатастрофы в американском штате Миннесота, сообщил телеканал Fox 9.

Инцидент произошёл 29 марта в городе Бруклин-Парк. Уточняется, что речь идёт о бизнес-джете Socata TBM7, который врезался в жилой дом. При падении воздушного судна произошёл взрыв.

Жертвами происшествия стали пилот и пассажиры самолёта. Общее число людей, которые находились на борту, пока не уточняется.

Жильцы дома, в который врезался бизнес-джет, не пострадали. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводят расследование.

Напомним, 28 марта во время международного авиашоу «Авалон» в Австралии разбился легкомоторный самолет. В результате случившегося пострадал пилот. Врачи оценили его состояние как критическое.