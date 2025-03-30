Дэвис также выразил мнение, что утверждения Путина о ситуации на фронте подтверждаются, если посмотреть на любую карту военных действий. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и украинскиц лидер Владимир Зеленский, напротив, часто делают заявления, которые не находят подтверждения в действительности.