Возможные следы тигра обнаружили во Владивостоке

В районе Центрального кладбища во Владивостоке были обнаружены следы, которые, по предположению, мог оставить амурский тигр.
Следы были обнаружены сегодня утром, 30 марта, и имеют внушительные размеры, сравнимые с человеческой рукой.
Представители охотнадзора подтвердили, что проведут проверку информации о следах. Но сейчас пока что ни опровержения, ни подтверждения достоверности видео нет.
Напомним, что в окрестностях Владивостока в январе этого года уже был замечен амурский тигр. Но он после своих ночных прогулок быстро ушел в сторону лесного массива. Объявился хищник тогда в микрорайоне Сад-город.