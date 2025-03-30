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Возможные следы тигра обнаружили во Владивостоке

Охотнадзор начал проверку на принадлежность следов хищнику.

Источник: Соцсети

В районе Центрального кладбища во Владивостоке были обнаружены следы, которые, по предположению, мог оставить амурский тигр.

Следы были обнаружены сегодня утром, 30 марта, и имеют внушительные размеры, сравнимые с человеческой рукой.

Представители охотнадзора подтвердили, что проведут проверку информации о следах. Но сейчас пока что ни опровержения, ни подтверждения достоверности видео нет.

Напомним, что в окрестностях Владивостока в январе этого года уже был замечен амурский тигр. Но он после своих ночных прогулок быстро ушел в сторону лесного массива. Объявился хищник тогда в микрорайоне Сад-город.