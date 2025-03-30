Юрист Хаминский предупредил водителей о штрафах за иностранные права

Водители, которые не заменили иностранное удостоверение на право управления автомобилем на документы российского образца, рискуют с 1 апреля 2025 года получить штраф до 15 тысяч рублей, сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он напомнил, что, согласно поправкам в законодательство, иностранцы, получившие в РФ вид на жительство или гражданство России до 1 апреля 2024 года, должны были заменить права в течение года после вступления в силу соответствующих изменений.
«Крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением», — сказал Хаминский, слова которого приводит РИА Новости.
Он напомнил, что в рамках ч. 1 ст. 12.7 КоАП (вождение без прав) штраф для нарушителей составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Юрист также отметил, что с 1 апреля исчезнет возможность заменить водительские удостоверения в упрощенном порядке.
Напомним, в середине марта стало известно, что Минздрав разработал проект приказа о новом порядке освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В случае одобрения документа изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.