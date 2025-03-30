Алаудинов сообщил о неутешительной обстановке в Судже

Алацдинов отметил, что в Судже сложно восстановить мирную жизнь из-за регулярных атак ВСУ.
ВСУ регулярно осуществляет артиллерийские обстрелы и атаки с использованием беспилотников по Судже в Курской области. Об этом сообщает командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Там (в Судже — прим. URA.RU) очень тяжелая ситуация, потому что постоянно бьет артиллерия по городу, постоянно прилетают FPV-дроны, которые пытаются убить все, что шевелится», — рассказал Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ поставили задачу первоначально эвакуировать всех оставшихся мирных жителей из города из-за опасной обстановки. На текущий момент рано говорить о стабилизации ситуации, отметил генерал-лейтенант.
Кроме того, в Судже состоялась первая церковная служба. Алаудинов рассказал, что церемонию провел отец Евгений, который в настоящее время находится на службе в специальном подразделении «Ахмат».
Ранее житель города Суджа рассказал о жестокости, проявленной наемниками из Грузии и Польши, которые сражались на стороне ВСУ. По его словам, они не только участвовали в расстрелах, но и совершали насильственные действия в отношении женщин, передает RT. Кроме того, Министерство обороны России сообщило о том, что ВСУ атаковали несколько энергетических объектов в Белгородской области, а также газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, передает RT.