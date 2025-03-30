Ранее житель города Суджа рассказал о жестокости, проявленной наемниками из Грузии и Польши, которые сражались на стороне ВСУ. По его словам, они не только участвовали в расстрелах, но и совершали насильственные действия в отношении женщин, передает RT. Кроме того, Министерство обороны России сообщило о том, что ВСУ атаковали несколько энергетических объектов в Белгородской области, а также газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, передает RT.