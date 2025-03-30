Водитель большегруза погиб при столкновении с фурой в Тайшетском районе

Ночью 30 марта на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе произошло страшное ДТП. На 1212 километре дороги столкнулись большегруз «Dongfeng» и фура «MAN». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Иркутской области.
— По предварительным данным, 46-летний водитель «Dongfeng», двигаясь в направлении Иркутска, совершил столкновение со стоящим на полосе для разгона большегрузом «MAN», после чего произошло возгорание первого автомобиля, — рассказывают в полиции.
К несчастью, водитель «Dongfeng» погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Его пассажир получил травмы, но благодаря оперативным действиям медиков, его жизнь удалось спасти. Водитель фуры не пострадал.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.