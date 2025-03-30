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Выросло число погибших при землетрясении в Бангкоке

Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает центр Эраван в своем отчете.

При землетрясении в Бангкоке 83 человека пропали без вести.

Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает центр Эраван в своем отчете.

«32 человека получили ранения, 17 погибли», — передает Khaosod Online содержание отчета. Кроме того, по информации, поступившей на утро 30 марта 2025 года, к 6:00 зарегистрировано 83 случая пропажи людей без вести.

Землетрясение, произошедшее в Юго-Восточной Азии, принесло значительные разрушения, особенно затронув Таиланд и Мьянму. По классификации тайских властей, происшествие получило третью степень серьезности из четырех возможных, передает RT.