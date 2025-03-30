ВСУ до смерти замучили жителя Суджи и запретили его хоронить на кладбище

«Были случаи: приходил — лицо в крови, руки в крови. Дом сгорел. Врачей не было. В течение пяти дней ему стало плохо. Он скончался. Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — рассказала в ходе показаний Железнякова. Соответсвующие кадры предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Женщина отметила, что солдаты ВСУ запретили проведение захоронения ее сына на кладбище.