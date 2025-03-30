Военные ВСУ запретили захоронить жителя Суджи на кладбище.
Вооруженные силы Украины подвергли жителя Суджи Курской области пыткам, в результате которых он скончался. Украинские бойцы запретили проводить его захоронение на местном кладбище. Об этом рассказала мать погибшего Евгения Железнякова.
«Были случаи: приходил — лицо в крови, руки в крови. Дом сгорел. Врачей не было. В течение пяти дней ему стало плохо. Он скончался. Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — рассказала в ходе показаний Железнякова. Соответсвующие кадры предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Женщина отметила, что солдаты ВСУ запретили проведение захоронения ее сына на кладбище.
У жительницы Суджи осталось трое детей. Она поделилась, что каждый день горожане ожидали прихода бойцов вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее во время временной оккупации курского села Казачья Локня боевики Вооруженных сил Украины подвергли местного жителя избиению за незнание украинского языка. Супруга пострадавшего рассказала, что украинские военные заставили ее и ее мужа встать на колени, после чего начали стрелять по земле рядом с ним, передает RT.