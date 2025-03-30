Горожане начали красть металл со сгоревших авто на Надибаидзе

Люди, которые занимаются металлоломом, снимают провода и детали с машин, которые пострадали от пожара. Потерпевшие обращаются к совести жителей Владивостока. Ведь они и так потеряли автомобили, а сейчас их машины разбирают по частям.
«Автомобили находятся на прежнем месте, но парковка не используется. Некоторые люди, превратили место происшествия в популярное место для фотосессий, и теперь приезжают сюда, чтобы сделать фото на память», — рассказал житель дома рядом с парковкой.
Другие начали разбирать остатки автомобилей, похищая цветные металлы и детали кузовов. Жители дома рядом с парковкой прогнали их, но они подчеркивают, что не всегда могут следить за происходящем.
Напомним, что в понедельник 24 марта во Владивостоке на улице Надибаидзе произошёл крупный пожар на автостоянке. По предварительным данным, огонь уничтожил более двух десятков автомобилей. Возгорание началось ночью и быстро распространилось по всей территории стоянки.