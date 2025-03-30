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В Башкирии насмерть задавили велосипедиста

Смертельное ДТП произошло в городе Туймазы.

Источник: ГИБДД по РБ

В Башкирии насмерть задавили велосипедиста. Смертельное ДТП произошло в городе Туймазы.

Как сообщают в Госавтоинспекции РБ, авария произошла в десятом часу вечера 29 марта на улице Советская. Предварительно установлено, что 36-летний житель Туймазинского района за рулем автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны ул. Больничной. На перекрестке допустил наезд на 41-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть.

«В результате ДТП велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП начато разбирательство. Подробности уточняются.