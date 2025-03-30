Группа подростков избила и ограбила студента в Хабаровске

Когда хабаровчанин возвращался в общежитие после клуба, его остановили несовершеннолетние, требовавшие отдать все финансы. Увидев сопротивление от жертвы, подростки сломили парня и стащили его наручные часы. После под угрозой насилия вынудили разблокировать телефон, с которого перевели на неизвестный счет деньги и оформили кредит практически на 100 тысяч рублей. Получив желаемое, нападавшие скрылись, а потерпевшего доставили в больницу: сейчас он проходит амбулаторное лечение.