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Группа подростков избила и ограбила студента в Хабаровске

В Хабаровске на студента напали подростки: избили и похитили часы и деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Когда хабаровчанин возвращался в общежитие после клуба, его остановили несовершеннолетние, требовавшие отдать все финансы. Увидев сопротивление от жертвы, подростки сломили парня и стащили его наручные часы. После под угрозой насилия вынудили разблокировать телефон, с которого перевели на неизвестный счет деньги и оформили кредит практически на 100 тысяч рублей. Получив желаемое, нападавшие скрылись, а потерпевшего доставили в больницу: сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Разобраться в деле смогла полиция, которая нашла ранее привлекавшегося виновника. Сотрудникам удалось найти часы, но украденные деньги уже были потрачены на развлечения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили в изолятор.