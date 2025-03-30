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В Башкирии во время пожара погиб 38-летний мужчина

В Башкирии при пожаре погиб 38-летний мужчина. Как сообщает главное управление МЧС по республике, трагедия произошла в Белорецке.

Источник: Башинформ

В городе по улице Лермонтова загорелась бревенчатая баня. Пожарные МЧС России и госкомитета Башкирии по ЧС потушили пожар на площади 12 квадратных метров. В ходе тушения огня спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Ранее в Абзелиловском районе Башкирии в пожаре погибла 39-летняя женщина. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации печи.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности, не перекаливайте печь, проверьте электропроводку на предмет почернения, запаха гари, целостность изоляции. Не допускай неосторожного обращения с огнём», — предупредили в ведомстве.