В Башкирии во время пожара погиб 38-летний мужчина

В городе по улице Лермонтова загорелась бревенчатая баня. Пожарные МЧС России и госкомитета Башкирии по ЧС потушили пожар на площади 12 квадратных метров. В ходе тушения огня спасатели обнаружили погибшего мужчину.
Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.
Ранее в Абзелиловском районе Башкирии в пожаре погибла 39-летняя женщина. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации печи.
«Соблюдайте правила пожарной безопасности, не перекаливайте печь, проверьте электропроводку на предмет почернения, запаха гари, целостность изоляции. Не допускай неосторожного обращения с огнём», — предупредили в ведомстве.