Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС направит мобильную группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай

Мобильная группировка будет направлена в течение дня.

Источник: Аргументы и факты

МЧС направит мобильную группировку в пострадавший от землетрясения город Мандалай в Мьянме, сообщил глава сводного отряда министерства Сергей Воронцов.

Группировка будет направлена в пункт назначения в течение дня.

«Мы находимся в городе Нейпьидо. Отсюда в течение дня в Мандалай будет отправлена мобильная группа для проведения разведки определения масштабов разрушения», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Минздрав РФ направил бригаду медиков центра медицины катастроф в Мьянму.

А востоковед Котков объяснил, как многие жители Мьянмы выжили при землетрясении.