МЧС направит мобильную группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай

МЧС направит мобильную группировку в пострадавший от землетрясения город Мандалай в Мьянме, сообщил глава сводного отряда министерства Сергей Воронцов.
Группировка будет направлена в пункт назначения в течение дня.
«Мы находимся в городе Нейпьидо. Отсюда в течение дня в Мандалай будет отправлена мобильная группа для проведения разведки определения масштабов разрушения», — отметил он.
Накануне сообщалось, что Минздрав РФ направил бригаду медиков центра медицины катастроф в Мьянму.
А востоковед Котков объяснил, как многие жители Мьянмы выжили при землетрясении.