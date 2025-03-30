Трубу с горячей водой прорвало в районе бухты Фёдорова

Аварийная бригада Владивостокских электрических сетей уже работает на месте происшествия. В районе прорыва временно отключены горячая вода и отопление, ориентировочно до 17:00.
Прорыв произошёл рядом с кафе, недалеко от станции инспекции по маломерным судам. Сотрудники заведения сообщили, что вода течёт уже со вчерашнего дня, с 17 часов. Они вызывали аварийную службу, но ремонтники приехали только ночью, осмотрели место и уехали.
Вода была горячей, в какой-то момент она затопила так сильно, что пройти мимо прорыва можно было только в сапогах. Сейчас вода уже не течёт, но грязи очень много.
Бригада уже находится на месте и работает. Из-за ремонтных работ на улице Станюковича, 54 и 54 г остановлено горячее водоснабжение и отопление.