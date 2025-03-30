«Помогите найти маму!»: родные разыскивают 49-летнюю сибирячку, которая ушла из дома без телефона и не вернулась

«Помогите найти маму», — с такой просьбой обратилась сибирячка в полицию Иркутска. Горожанка рассказала инспекторам, что вечером 29 марта ее мать вышла из дома без телефона и не вернулась. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— В Иркутске разыскивается 49-летняя Елена Остапенко. Дочь женщины рассказала, что вчера вечером ее мать ушла из дома, расположенного по адресу: Иркутский район, село Мамоны, микрорайон Западный, улица Грибная. По настоящее время она не вернулась, — рассказывают в полиции.
Приметы Елены Остапенко: на вид сибирячке около 50−55 лет, рост 160 см, светлые волосы оттенка блонд, светло-голубые глаза, на лице имеются веснушки, европеоидный тип лица, среднего телосложения. В день исчезновения была одета в белую демисезонную куртку, черное платье до колен и обувь черную.