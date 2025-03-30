«Помогите найти маму!»: родные разыскивают 49-летнюю сибирячку, которая ушла из дома без телефона и не вернулась

«Помогите найти маму», — с такой просьбой обратилась сибирячка в полицию Иркутска. Горожанка рассказала инспекторам, что вечером 29 марта ее мать вышла из дома без телефона и не вернулась. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.