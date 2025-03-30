Спасатели в Строгино нашли потерявшегося ребенка

«В службу 112 Москвы поступило сообщение от взволнованной женщины. Во время прогулки в парке на ул. Исаковского потерялся ребенок. На место происшествия были высланы экстренные службы города, в том числе расчет ПСО № 204 столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии пожарные совместно с сотрудниками полиции приступили к поискам потерявшего мальчика. Дежурная смена ПСС “Кировская” Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела обход прибрежной полосы», — говорится в сообщении.