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Спасатели в Строгино нашли потерявшегося ребенка

В районе Строгино спасатели нашли потерявшегося ребенка, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В службу 112 Москвы поступило сообщение от взволнованной женщины. Во время прогулки в парке на ул. Исаковского потерялся ребенок. На место происшествия были высланы экстренные службы города, в том числе расчет ПСО № 204 столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии пожарные совместно с сотрудниками полиции приступили к поискам потерявшего мальчика. Дежурная смена ПСС “Кировская” Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела обход прибрежной полосы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок был найден менее чем за 15 минут после прибытия спасателей, он не пострадал и был передан родственникам.