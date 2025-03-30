Хабаровчанина, таинственно пропавшего возле автовокзала, ищут полмесяца

Василий худощавого телосложения, ростом около 180 сантиметров, у него седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в чёрную кепку, тёмно-синюю куртку с меховым воротником и тёмно-серые джинсы. При себе у него были сумка и зелёный рюкзак.