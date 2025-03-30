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Хабаровчанина, таинственно пропавшего возле автовокзала, ищут полмесяца

Мужчине может требоваться помощь врачей.

Источник: Соцсети

В Хабаровске продолжаются поиски 48-летнего Василия Деля, которые начались ещё в середине месяца. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Мужчина с нарушениями здоровья пропал 18 марта 2025 года в районе автовокзала. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Куда он направлялся и отбыл ли из краевой столицы, также пока не ясно.

Василий худощавого телосложения, ростом около 180 сантиметров, у него седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в чёрную кепку, тёмно-синюю куртку с меховым воротником и тёмно-серые джинсы. При себе у него были сумка и зелёный рюкзак.

Как добавили волонтёры, пропавший может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться в ДПСО «Лига Спас» по телефонам +7 914 190 12 17 или +7 914 167 37 77, либо позвонить в экстренные службы.